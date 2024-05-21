Болонья – Ювентус 3:3

Голы: Калафиори, 2, 53, Кастро, 11 – Кьеза, 76, Милик, 83, Йилдиз, 84.

В чемпионате Италии состоялись матчи 37 тура Серии А. На понедельник была вынесена встреча между Болоньей и Ювентусом, которые занимают места в топ-четверке, пишет 24 Канал.

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Мировые туринцы

Обе команды уже гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому единственной интригой на финише для них является борьба за бронзу. Ювентус и Болонья имели равное количество очков, но у последних лучшая разница мячей.

Уже в понедельник подопечные Тьяго Мотты могли досрочно оформить себе третье итоговое место. В первом тайме Болонья забила дважды в ворота туринцев, а после перерыва довела счет до разгромного. Героями "россоблу" стали Калафиори и Кастро.

Первый оформил дубль, тогда как на счету второго гол и ассист. Впрочем подопечным Аллегри удалось создать камбэк и восстановить паритет в течение всего восьми минут.

Видеообзор матча Болонья – Ювентус:

Кьеза и Йилдиз умело пользовались ошибками в обороне хозяев, а Милику удался крутой выстрел со стандарта. Таким образом Юве удалось избежать поражения и в шестой раз подряд сыграть вничью в Серии А.

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За тур до финиша Болонья сохраняет третье место благодаря лучшей разнице голов по сравнению с туринцами. Теневым претендентом на бронзу является Аталанта, которая отстает на два балла и имеет матч в запасе.