Болонья – Ювентус 3:3

Голи: Калафіорі, 2, 53, Кастро, 11 – К'єза, 76, Мілік, 83, Їлдиз, 84.

В чемпіонаті Італії відбулись матчі 37 туру Серії А. На понеділок була винесена зустріч між Болоньєю та Ювентусом, які посідають місця у топ-четвірці, пише 24 Канал.

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Мирові туринці

Обидві команди вже гарантували собі путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон, тому єдиною інтригою на фініші для них є боротьба за бронзу. Ювентус та Болонья мали рівну кількість очок, але у останніх краща різниця м'ячів.

Вже у понеділок підопічні Тьяго Мотти могли достроково оформити собі третє підсумкове місце. У першому таймі Болонья забила двічі у ворота туринців, а по перерві довела рахунок до розгромного. Героями "россоблу" стали Калафіорі та Кастро.

Перший оформив дубль, тоді як на рахунку другого гол та асист. Втім підопічним Аллегрі вдалось створити камбек та відновити паритет протягом лише восьми хвилин.

Відеоогляд матчу Болонья – Ювентус:

К'єза та Їлдиз вміло користувались помилками в обороні господарів, а Міліку вдався крутий постріл зі стандарту. Таким чином Юве вдалось уникнути поразки та вшосте поспіль зіграти внічию в Серії А.

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За тур до фінішу Болонья зберігає третє місце завдяки кращій різниці голів у порівнянні з туринцями. Тіньовим претендентом на бронзу є Аталанта, яка відстає на два бали та має матч в запасі.