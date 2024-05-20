Английский Ливерпуль, официально сообщил о назначении на должность главного тренера команды Арне Слота. Нидерландский специалист согласовал все детали с мерсисайдцами и уже в ближайшее время начнет работу в лагере "красных".

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Арне Слот возглавил Ливерпуль

Контракт английского клуба со Слотом вступит в силу 1 июня, после того, как тренер получит разрешение на работу в Британии. Условия контракта с 45-летним специалистом не называются.

На посту главного тренера Ливерпуля Слот заменит Юргена Клоппа, который вчера провел свой прощальный матч во главе "красных". Немец возглавлял команду с осени 2015 года.

Справка. Для Слота Ливерпуль станет четвертым клубом в тренерской карьере. Ранее он работал с Камбууром,, АЗ Алкмаар и Фейеноордом.

Прошлый сезон АПЛ Ливерпуль с 82 очками завершил на третьем месте в турнирной таблице. Под руководством Клоппа мерсисайдцы выиграли восемь трофеев, среди которых чемпионство в АПЛ и победа в Лиге чемпионов.