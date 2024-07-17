Ограничения на "Монтильиви": с какими проблемами могут столкнуться болельщики Жироны

Из-за ограниченного количества мест на стадионе "Монтилливи", болельщики Жироны могут столкнуться с проблемами. "Каталонцы" оставили мало мест для своих фанов.

По результатам выступлений в Лиге Лиге Жирона впервые в истории вышла в еврокубки. В сезоне-2024/2025 "каталонцы" будут выступать в Лиге чемпионов.

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Проблемы на "Монтильиви"

Из-за ограниченного количества мест на стадионе, руководство Жироны приняло решение распределить квоту в 6 тысяч пропусков на матчи Лиги чемпионов между всеми владельцами абонементов.

Кроме этого 1300 пропусков получат УЕФА и ее партнеры. Для команды и гостей остается 700 пропусков и еще 221 пропуск для СМИ. В частности 1000 членов клуба, которые вместе с Жироной с момента возвращения в профессиональный футбол, смогут получить доступ к одному из трех домашних матчей Лиги чемпионов.

Стоимость билетов будет стартовать от 45 евро, однако индивидуальную цену на каждый матч еще не определили, ведь она зависит от соперника.

В прошлом сезоне Жирона завершила Ла Лигу на третьем месте, заработав 81 очко.

Отметим, что ранее была информация, что Жирона может пролететь мимо еврокубков из-за трансфера Довбика. В сделке были нарушены некоторые финансовые договоренности, если УЕФА их докажет, то аннулирует лицензии на участие.