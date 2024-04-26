Тухель превыше всего: болельщики Баварии создали петицию в поддержку тренера

В конце сезона-2023/2024 должность главного тренера Баварии покинет Томас Тухель. Руководство клуба активно ищет претендентов на его замену.

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб возобновил переговоры с Зинедином Зиданом о его назначении на должность главного тренера. Также Бавария раздумывает над подписанием тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, но основным кандидатом пока является Ральф Рангник.

Читайте также Обвинили в расизме: игрок сборной Украины попал в скандал во Франции

Петиция для Томаса Тухеля

"Мы хотим Юппеля (Тухеля), а не Рангника" – такое название имеет петиция, созданная болельщиками Баварии. Фанаты мюнхенцев заявили, что Рангник и близко не сравнится с Тухелем и хотят, чтобы немецкий тренер остался с командой еще на следующий сезон.

За три дня с момента обнародования петиция собрала 13 тысяч подписей.

Бавария хочет подписать Ральфа Рангника до 2026 или 2027 года. Была информация, что руководство планирует найти временного тренера на один сезон, чтобы потом подписать Юргена Клоппа.

Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, получив 66 очков. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу, одолев Вердер со счетом 5:0. Таким образом, они прервали 11-летнюю гегемонию "мюнхенцев".