Вболівальники "Шахтаря" зможуть підтримати команду у матчі ЛЧ з "Інтером"
У вівторок, 27 жовтня, у другомутурі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Донецький клуб зможе розраховувати на 12-го гравця на трибунах НСК "Олімпійський".
Донецький клуб не залишиться без підтримки у важливому матчі Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера". Пресслужба "Шахтаря" офіційно повідомила, що поєдинок дозволили провести з глядачами на трибунах.
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"Шахтар" зіграє з глядачами
Міністерство охорони здоров'я України надіслало офіційний лист у донецький клуб, у якому дозволили провести матч з вболівальниками. МОЗ України прийняло рішення беручи до уваги епідеміологічну ситуацію, протиепідемічні міри, які є у регіонах країни, досвід європейських країн, які розпочинали першими допускати глядачів на трибуни.
"Шахтар" зможе заповнити трибуни стадіону НСК "Олімпійський" у Києві на 15%, але за умов дотримання всі карантинних обмежень та правил.
Про присутність фанатів на інших матчах "Шахтаря", а точніше з "Реалом" та "Боруссією" Менхенгладбах, буде прийнято не раніше, як за 15 днів до матчу.