Спасибо, – реакция украинцев на вылет сборной с Евро-2020

Сборная Украины 3 июля потерпела разгромное поражение в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Наша национальная команда уступила со счетом 0:4.

За "сине-желтых" в историческом поединке болела вся страна. В разных городах страны болельщики собрались на центральных площадях, чтобы поддержать подопечных Андрея Шевченко.

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Болельщики поблагодарили сборную

В центральной фан-зоне в Киеве тысячи украинских граждан наблюдали за матчем 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Украины в Риме противостояла Англии.

Несмотря на то, что встреча складывалась для нашей национальной команды на удивление неудачно, болельщики ни на миг не останавливались и поддерживали "сине-желтых".

После четвертого пропущенного гола, когда окончательно стало понятно, что артиста Андрея Шевченко завершают выступления на чемпионате Европы, в столице прозвучало: "Спасибо!".

Украина – Англия: коротко о матче