Болельщики из Шотландии собирают средства для украинских детей, пострадавших от войны

Весь спортивный мир продолжает помогать Украине в войне против России. Фанаты из Шотландии решили помочь самым маленьким украинцам.

Помощь из Шотландии

Благотворительная организация TA Sunshine Appeal открыла счет для сбора денежных средств. Все собранные деньги пойдут на помощь украинским детям, страдающим военными действиями в Украине.

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Сбор стартовал 3 марта. За один день шотландские болельщики собрали около 34 тысяч гривен.

Отметим, что 24 марта сборная Украины по футболу должна была сыграть против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

В результате этот поединок скорее всего будет перенесен на июнь.

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