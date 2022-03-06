Допомога із Шотландії

Благодійна організація TA Sunshine Appeal відкрила рахунок для збору коштів. Усі зібрані гроші підуть на допомогу українським дітям, які страждають від військових дій в Україні.

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Збір стартував 3 березня. за один день шотландські уболівальники зібрали близько 34 тисяч гривень.

Відзначимо, що 24 березня збірна України з футболу повинна була зіграти проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Через війну цей поєдинок швидше за все буде перенесений на червень.

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