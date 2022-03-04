Підтримка від Боруссії
Менхенгладбаська Боруссія долучилась до допомоги Україні, яка потерпає від нападу Росії. У німецького клубу величезна аудиторія, яка може зібрати хорошу матеріальну допомогу українцям.
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У клубі оголосили про збір коштів. Також фанати "жеребців" можуть зробити свої пожертви на найближчому домашньому матчі Боруссії проти Герти (12 березня).
У нашого клубу 94 269 офіційних членів, тож мінімум цю суму євро ми перерахуємо у фонд допомоги постраждалим в Україні. Також запрошуємо вболівальників зробити додаткові пожертви та збільшити загальну суму,
– заявили у Боруссії.
Перерахувати кошти можна на рахунок офіційного фонду клубу.
Однак не лише фінансово Боруссія підтримає українців. У клубі зроблять спеціальні ігрові та тренувальні футболки з закликом зупинити війну. Згодом ця форма буде продана на аукціоні, а усі зароблені гроші підуть на потреби України.
- Боруссія Менхенгладбах із 27 очками посідає 13-те місце.
- Наступний поєдинок "жеребці" проведуть на виїзді проти Штутгарта (5 березня).
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