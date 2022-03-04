Менхенгладбасская Боруссия присоединилась к помощи Украине, которая страдает от нападения России. У немецкого клуба огромная аудитория, которая может собрать хорошую материальную помощь украинцам.

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В клубе объявили о сборе средств. Также фанаты "жеребцов" могут совершить свои пожертвования на ближайшем домашнем матче Боруссии против Герты (12 марта).

У нашего клуба 94 269 официальных членов, поэтому минимум эту сумму евро мы перечислим в фонд помощи пострадавшим в Украине. Также приглашаем болельщиков сделать дополнительные пожертвования и увеличить общую сумму,

– заявили в Боруссии.