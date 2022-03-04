Поддержка от Боруссии Менхенгладбасская Боруссия присоединилась к помощи Украине, которая страдает от нападения России. У немецкого клуба огромная аудитория, которая может собрать хорошую материальную помощь украинцам. Читайте такжеБарселона поможет беженцам из Украины, которые переедут в Испанию В клубе объявили о сборе средств. Также фанаты "жеребцов" могут совершить свои пожертвования на ближайшем домашнем матче Боруссии против Герты (12 марта). У нашего клуба 94 269 официальных членов, поэтому минимум эту сумму евро мы перечислим в фонд помощи пострадавшим в Украине. Также приглашаем болельщиков сделать дополнительные пожертвования и увеличить общую сумму, – заявили в Боруссии. Перечислить денежные средства можно на счет официального фонда клуба. Важно. IBAN DE11 4401 0046 0190 0134 68 с пометкой borussiahilft Ukraine. Однако не только финансово Боруссия поддержит украинцев. В клубе сделают специальные игровые и тренировочные футболки с призывом остановить войну. Впоследствии, эта форма будет продана на аукционе, а все заработанные деньги пойдут на нужды Украины. Боруссия Менхенгладбах с 27 очками занимает 13 место. Следующий поединок "жеребцы" проведут на выезде против Штутгарта (5 марта). Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!