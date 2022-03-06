К теме Боруссия Менхенгладбах начала сбор средств в помощь Украине
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Весь спортивный мир продолжает помогать Украине в войне против России. Фанаты из Шотландии решили помочь самым маленьким украинцам.
Источник:твиттер TA Sunshine Appeal
К теме Боруссия Менхенгладбах начала сбор средств в помощь Украине
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