Помощь из Шотландии Благотворительная организация TA Sunshine Appeal открыла счет для сбора денежных средств. Все собранные деньги пойдут на помощь украинским детям, страдающим военными действиями в Украине.

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Сбор стартовал 3 марта. За один день шотландские болельщики собрали около 34 тысяч гривен. Отметим, что 24 марта сборная Украины по футболу должна была сыграть против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

В результате этот поединок скорее всего будет перенесен на июнь.

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