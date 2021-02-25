Болельщики Динамо привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения, – Луческу
Румынский наставник Динамо Мирча Луческу рассказал об отношениях с болельщиками киевского клуба. Луческу возглавил Динамо летом 2020 года несмотря на акции протеста ультрас.
Источник:Anadolu Agency
Такая реакция на меня была не у всех болельщиков
75-летний Луческу пообщался с турецкими журналистами, где в свое время возглавлял принципиальных соперников – Галатасарай и Бешикташ.
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Луческу считает нормальным, что фанаты Динамо плохо встретили его приход на тренерский мостик киевского клуба.
"Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фаны Динамо меня не любили. Я был в Шахтере 12 лет, выиграл много трофеев за это время. Динамо было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только в части", – сказал тренер.
Вместе с тем, румынский специалист добавил, что у него хорошие отношения с фанатами.
Болельщики Динамо привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения,
– заявил тренер.
Также Луческу сравнил работу в Динамо и Шахтере. Специалист пожаловался на неудачную трансферную кампанию Динамо.
"Мои дни в Динамо не похожи на дни в Шахтере. В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В Динамо нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы", – резюмировал Луческу.
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Луческу в Динамо: главное
- Румын возглавил Динамо летом 2020 года. До этого он 12 лет работал в Шахтере – принципиальном конкурентные Динамо.
- Ультрас киевлян протестовали против прихода Луческу именно потому, что он работал в Шахтере.
- WBC Ультрас Динамо провели несколько акций протеста. В частности, летом ультрас собрались у клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо". Речь идет о владельцах Динамо братьях Суркисах – Игоре и Григории.
- Вследствие давления фанатов Луческу подал в отставку, которую президент Динамо Игорь Суркис не принял.
- Луческу вывел Динамо в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2017 года. Также он успел выиграть Суперкубок Украины, одолев Шахтер.
- Во главе Динамо он провел 26 матчей: 15 побед, 6 ничьих и 5 поражений.
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