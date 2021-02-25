Румынский наставник Динамо Мирча Луческу рассказал об отношениях с болельщиками киевского клуба. Луческу возглавил Динамо летом 2020 года несмотря на акции протеста ультрас.

Такая реакция на меня была не у всех болельщиков

75-летний Луческу пообщался с турецкими журналистами, где в свое время возглавлял принципиальных соперников – Галатасарай и Бешикташ.

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Луческу считает нормальным, что фанаты Динамо плохо встретили его приход на тренерский мостик киевского клуба.

"Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фаны Динамо меня не любили. Я был в Шахтере 12 лет, выиграл много трофеев за это время. Динамо было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только в части", – сказал тренер.

Вместе с тем, румынский специалист добавил, что у него хорошие отношения с фанатами.

Болельщики Динамо привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения,

– заявил тренер.

Также Луческу сравнил работу в Динамо и Шахтере. Специалист пожаловался на неудачную трансферную кампанию Динамо.

"Мои дни в Динамо не похожи на дни в Шахтере. В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В Динамо нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы", – резюмировал Луческу.

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