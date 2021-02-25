Румунський наставник Динамо Мірча Луческу розповів про відносини з уболівальниками київського клубу. Луческу очолив Динамо влітку 2020 року попри акції протесту ультрас.

Така реакція на мене була не у всіх уболівальників

75-річний Луческу поспілкувався з турецькими журналістами, де свого часу очолював принципових суперників – Галатасарай та Бешикташ.

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Луческу вважає нормальним, що фанати Динамо погано зустріли його прихід на тренерський місток київського клубу.

"Український футбол такий же складний, як і турецький. Це нормально, що фани Динамо мене не любили. Я був у Шахтарі 12 років, виграв багато трофеїв за цей час. Динамо було нашим головним суперником. Така реакція на мене була не у всіх уболівальників, тільки у частини", – сказав тренер.

Разом з тим, румунський спеціаліст додав, що в нього хороші стосунки з фанатами.

Вболівальники Динамо звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки,

– заявив тренер.

Також Луческу порівняв роботу в Динамо та Шахтарі. Фахівець поскаржився на невдалу трансферну кампанію Динамо.

"Мої дні в Динамо не схожі на дні в Шахтарі. У донецькій команді у мене було 15 бразильських футболістів. У Динамо немає так багато великих зірок. Ми боремося, але навіть не змогли нормально провести трансфери", – резюмував Луческу.

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