Вболівальники Динамо звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки, – Луческу
Румунський наставник Динамо Мірча Луческу розповів про відносини з уболівальниками київського клубу. Луческу очолив Динамо влітку 2020 року попри акції протесту ультрас.
Джерело:Anadolu Agency
Така реакція на мене була не у всіх уболівальників
75-річний Луческу поспілкувався з турецькими журналістами, де свого часу очолював принципових суперників – Галатасарай та Бешикташ.
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Луческу вважає нормальним, що фанати Динамо погано зустріли його прихід на тренерський місток київського клубу.
"Український футбол такий же складний, як і турецький. Це нормально, що фани Динамо мене не любили. Я був у Шахтарі 12 років, виграв багато трофеїв за цей час. Динамо було нашим головним суперником. Така реакція на мене була не у всіх уболівальників, тільки у частини", – сказав тренер.
Разом з тим, румунський спеціаліст додав, що в нього хороші стосунки з фанатами.
Вболівальники Динамо звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки,
– заявив тренер.
Також Луческу порівняв роботу в Динамо та Шахтарі. Фахівець поскаржився на невдалу трансферну кампанію Динамо.
"Мої дні в Динамо не схожі на дні в Шахтарі. У донецькій команді у мене було 15 бразильських футболістів. У Динамо немає так багато великих зірок. Ми боремося, але навіть не змогли нормально провести трансфери", – резюмував Луческу.
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Луческу в Динамо: головне
- Румун очолив Динамо влітку 2020 року. До того він 12 років працював у Шахтарі – принциповому конкуренті Динамо.
- Ультрас киян протестували проти приходу Луческу саме через те, що він працював у Шахтарі.
- WBC Ультрас Динамо провели декілька акцій протесту. Зокрема, влітку ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо". Йдеться про власників Динамо братів Суркісів – Ігоря та Григорія.
- Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, яку президент Динамо Ігор Суркіс не прийняв.
- Луческу вивів Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів вперше з 2017 року. Також він встиг виграти Суперкубок України, здолавши Шахтар.
- На чолі Динамо він провів 26 матчів: 15 перемог, 6 нічиїх та 5 поразок.
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