Бывший футболист Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий рассказал о работе с Мирчей Луческу. Румынский наставник в 2020 году неожиданно возглавил Динамо – принципиального конкурента Шахтера.

Ракицкий, который сейчас выступает в России за Зенит, признался, что удивился приходом Луческу в Динамо.

Кстати Ракицкий посетил тренировку академии Шахтера: фото

Футболист вспомнил, как жена Луческу рассказывала о любви своего мужа к футболу. Именно любовь к футболу, предполагает Ракицкий, заставила Луческу возглавить киевлян.

"Но Мистер – большой человек в спорте. Сколько он без работы просидел? Год точно. Очень соскучился по футболу. Нам его жена в Шахтере в свое время рассказывала: "Когда вы в отпуске, он потихоньку умирает, а когда команда из него выходит – оживает". Вот он и принял такое решение", – сказал Ярослав.

Ракицкий утверждает, что не осуждает Луческу за решение возглавить Динамо.

Как по мне – это великий человек и тренер. Луческу очень много для меня сделал. И половину нашего Шахтера сделал личностями,

– отметил защитник.

Также Ракицкий прокомментировал реакцию болельщиков Шахтера и Динамо.

"Если кто-то говорит плохое, значит, они Луческу просто не уважают. Пусть в таком случае лучше на себя смотрят", – сказал Ярослав.

Ракицкий не понимает, почему ультрас Динамо не воспринимает Луческу. Как известно, ультрас протестовали против назначения Луческу.

Читал, что ультрас Динамо не признают Луческу. Что вы делаете, если он вывел вас в Лигу чемпионов, на первом месте в чемпионате команда идет? Вспомните, как было еще в прошлом сезоне, когда Шахтеру можно было заранее вешать золотые медали. Так что не знаю, что им надо,

– резюмировал Ракицкий.

Что известно о Ракицком