Фанаты Арсенала скандировали фамилию Зинченко после дебютного матча украинца: яркое видео
Лондонский Арсенал 24 июля закончил предсезонное турне по США. Матч против Челси запомнился дебютом Александра Зинченко за "канониров".
Поблагодарили Зинченко за хороший дебют
Олесскандр Зинченко уже в дебютном матче вышел в стартовом составе "канониров". Левый защитник отыграл один тайм и после отдыха был заменен Нуну Тавареша, пишет 24 канал.
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В обоих таймах в ворота Челси влетело по два мяча. Счет в матче открыл Габриэл Жезуш, тоже недавно перешедший из МанСити, как и Зинченко.
Поединок окончился разгромной победой Арсенала над "аристократами" со счетом 4:0. "Канониры" на мажорной ноте закончили свой предсезонный сбор за океаном.
После победного матча украинский легионер решил поблагодарить болельщиков Арсенала за поддержку. Когда Александр подошел к трибунам, фанаты "канониров" начали выкрикивать фамилию Зинченко. Украинец поблагодарил их аплодисментами.
Вот так тепло Зинченко встретили в Арсенале. Похоже, что украинец начал завоевывать любовь фанатов лондонского клуба.
Фанаты Арсенала поздравили с дебютом Зинченко: смотрите видео
Напомним, что Зинченко дебютировал за Арсенал уже через два дня после заключения контракта с клубом. Александр заключил соглашение с "канонирами" до конца июня 2026 года.К слову. 5 августа Арсенал стартует в новом сезоне АПЛ. Первая игра подопечных Микеля Артеты состоится на выезде против Кристал Пелес.