Футболіст отримав по обличчю від болбоя

Наприкінці матчу Рома виконувала аут. Футболіст "вовків" Ріккардо Калафьорі підбіг, щоб викинути аут, але отримав м'ячем в обличчя.

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Юний болбой жбурнув м'яч прямо у голову лівого захисника через те, що той не став брати м'яч, який йому подали, а пішов за іншим, таким чином затягуючи час.

Італійський футболіст обурився таким вчинком хлопця, тому підійшов до нього та поговорив на підвищених тонах. Усю розмову почув лайнсмен, який передав це головного арбітру поєдинку росіянину Сергію Карасьову. Після чого захисник Роми побачив перед собою жовту картку.

Здається, болбой Аякса був розчарований нереалізованими моментами своєї команди. Матч завершився перемогою італійців, які наприкінці зустрічі таки вирвали звитягу. У підсумку – 1:2 успіх святкували гості з Італії.

Матч-відповідь відбудеться 15 квітня.

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