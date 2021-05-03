Боксеру грозит смертная казнь

Вердехо сам пришел в полицию, где его арестовали. Боксеру выдвинули подозрение в совершении тяжких преступлений.

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В частности, боксеру выдвинули подозрение в совершении трех преступлений:

угоне автомобиля;

похищении человека, повлекшее смерть;

умышленном убийстве нерожденного ребенка.

Все преступления являются федеральными, поэтому за дело взялось ФБР.

Сообщается, что боксеру грозит смертная казнь. Расследование ведет Офис окружного прокурора США. За такие преступления максимальным наказанием является смертная казнь.

Полиция начала его допрос, однако боксер не ответил ни на один из вопросов.

Что известно об убийстве девушки

29 апреля исчезла девушка боксера Кеишла Родригес Ортис. Впоследствии 27-летнюю беременную девушку нашли мертвой в лагуне Сан-Хосе.

Правоохранители получили видео с места событий, на котором видно, как ее тело сбрасывают с моста в воду. Автомобиль боксера совпадает с тем, что на видео, где тело женщины выбрасывают в воду.

Женщину идентифицировали благодаря татуировке с изображением бриллианта. Татуировка якобы сделана в честь Вердехо, боксерское прозвище которого "бриллиант".

Следует заметить, что Вердехо женат. Его жена Элиз Мари Сантьяго сообщила полиции, что ей было известно о романе Вердехо с жертвой.

Полиция считает, что мотивом преступления является то, что Родригес была беременной от Вердехо. Девушка в марте сообщила боксеру, что ждет от него ребенка. Вердехо якобы сказал ей сделать аборт.

По информации полицейских, 29 апреля Родригес встретилась с Вердехо. Боксер предлагал помощь в осуществлении аборта. Предварительно, после этой встречи женщину похитили, избили и накачали наркотиками, после чего она умерла.

Свидетельские показания

Один из свидетелей и участников преступления уже дал показания. Свидетель заявил, что Вердехо ударил жертву в лицо, после чего ей сделали инъекцию с наркотиками.

Затем женщину связали, а сам свидетель забрал ее ключи от машины и поехал на ней с места похищения.

Также свидетель сообщил, что присутствовал во время того, как Вердехо сбрасывал женщину с моста. После этого боксер выстрелил в воду из пистолета.

Вердехо дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и выиграл 23 боя подряд. Всего в активе Феликса 27 побед при 2 поражениях. В 2012 году Вердехо встретился с Украинской Василием Ломаченко в 1/4 финала Олимпийских игр. Ломаченко уверенно победил.