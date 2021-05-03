Боксеру загрожує смертна кара

Вердехо сам прийшов у поліцію, де його заарештували. Боксерові висунули підозру у тяжких злочинах.

До теми Вагітну дівчину боксера Фелікса Вердехо знайдено вбитою

Зокрема, боксеру висунули підозру у скоєнні трьох злочинів:

викраденні автомобіля;

викраденні людини, що призвело до смерті;

навмисне вбивство ненародженої дитини.

Всі злочини є федеральними, тому за справу взялося ФБР.

Повідомляється, що боксеру загрожує смертна кара. Розслідування веде Офіс окружного прокурора Сполучених Штатів. За такі злочини максимальним покаранням є смертна кара.

Поліція почала його допит, однак боксер не відповів на жодне із питань.

Що відомо про вбивство дівчини

29 квітня зникла дівчина боксера Кеішла Родрігес Ортіс. Згодом 27-річну вагітну дівчину знайшли мертвою в лагуні Сан-Хосе.

Правоохоронці отримали відео з місця подій, на якому видно, як її тіло скидають з моста у воду. Автомобіль боксера збігається з тим, що на відео, де тіло жінки викидують у воду.

Жінку ідентифікували завдяки татуюванню із зображенням діаманта. Татуювання начебто зроблене на честь Вердехо, який має боксерське прізвисько "діамант".

Слід зауважити, що Вердехо одружений. Його жінка Еліз Марі Сантьяго повідомила поліції, що їй було відомо про роман Вердехо з жертвою.

Поліція вважає, що мотивом злочину є те, що Родрігес була вагітною від Вердехо. Дівчина у березні повідомила боксеру, що чекає від нього дитину. Вердехо буцімто сказав їй зробити аборт.

За інформацією поліцейських, 29 квітня Родрігес зустрілася з Вердехо. Боксер пропонував допомогу у здійсненні аборту. Попередньо, після цієї зустрічі жінку викрали, побили та накачали наркотиками, після чого вона померла.

Показання свідка

Один зі свідків та учасників злочину вже дав показання. Свідок заявив, що Вердехо вдарив жертву в обличчя, після чого їй зробили ін'єкцію з наркотиками.

Потім жінку зв'язали, а сам свідок забрав її ключі від машини і поїхав на ній з місця викрадення.

Також свідок повідомив, що був присутній під час того, як Вердехо викидував жінку з моста. Після цього боксер здійснив постріл у воду з пістолета.

Вердехо дебютував на професійному ринзі у 2012 році і виграв 23 бої поспіль. Загалом в активі Фелікса 27 перемог при 2 поразках. У 2012 році Вердехо зустрівся з українцем Василем Ломаченком в 1/4 фіналу Олімпійських ігор. Ломаченко впевнено переміг.