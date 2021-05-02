Вердехо не подозревают в убийстве

Кеишла Марлен Родригес Оритис найдена убитой. Полиция Пуэрто-Рико уже допросила Вердехо. Боксера не подозревают в убийстве.

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Адвокаты Вердехо сообщили, что их клиент не будет делать никаких заявлений для прессы.

Промоутерская компания Top Rank, которая сотрудничает с Вердехо, уже прокомментировала ситуацию. В Top Rank поддержали близких Оритис.

Мысли и молитвы Top Rank – с семьей и друзьями Кеишли Марлен Родригес Ортис, а также со всеми скорбящими. Мы глубоко обеспокоены новостями, и мы продолжим следить за развитием дела по мере его развития,

– говорится в сообщении.

Члены семьи Родригес также подтвердили, что девушка ждала ребенка от Феликса. Девушка вроде была беременной уже полтора месяца.



Кеишла Марлен Родригес Оритис / Фото twitter.com/fortalezapr

Что известно о Феликсе Вердехо