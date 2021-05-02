Вердехо не подозревают в убийстве
Кеишла Марлен Родригес Оритис найдена убитой. Полиция Пуэрто-Рико уже допросила Вердехо. Боксера не подозревают в убийстве.
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Адвокаты Вердехо сообщили, что их клиент не будет делать никаких заявлений для прессы.
Промоутерская компания Top Rank, которая сотрудничает с Вердехо, уже прокомментировала ситуацию. В Top Rank поддержали близких Оритис.
Мысли и молитвы Top Rank – с семьей и друзьями Кеишли Марлен Родригес Ортис, а также со всеми скорбящими. Мы глубоко обеспокоены новостями, и мы продолжим следить за развитием дела по мере его развития,
– говорится в сообщении.
Члены семьи Родригес также подтвердили, что девушка ждала ребенка от Феликса. Девушка вроде была беременной уже полтора месяца.
Кеишла Марлен Родригес Оритис / Фото twitter.com/fortalezapr
Что известно о Феликсе Вердехо
- Боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и выиграл 23 боя подряд. Всего в активе Феликса 27 побед при 2 поражениях.
- В 2012 году Вердехо встретился с украинцем Василием Ломаченко в 1/4 финала Олимпийских игр. Ломаченко уверенно победил.