Вердехо защищает адвокат, имеющий опыт дел со смертной казнью
Вердехо отказали в залоге во время первого судебного заседания федерального суда. Боксер останется в федеральном изоляторе в Пуэрто-Рико во время слушаний.
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В суде решили отказать Вердехо в залоге из-за того, что обвинения против него являются достаточно серьезными, учитывая характер преступлений.
По информации источника, во время первого судебного слушания боксера представлял адвокат, имеющий опыт дел со смертной казнью.
Такое наказание является максимальной мерой, если вина Вердехо в преступлениях будет доказана.
Что известно о деле Вердехо
- 29 апреля пропала Кеишла Марлен Родригес Оритис – девушка боксера. Заметим, что Вердехо женат на Элиз Мари Сантьяго. Жена боксера сообщила полиции, что ей было известно о романе Вердехо с жертвой.
- Тело беременной женщины было найдено 1 мая в лагуне Сан-Хосе. Полиция получила видео с камеры, на котором видно, как ее сталкивают в воду из автомобиля, схожего с машиной Вердехо.
- Полиция считает, что мотивом преступления является то, что Родригес была беременной от Вердехо. Девушка в марте сообщила боксеру, что ждет от него ребенка.
- Свидетель и одновременно участник преступления дал показания против боксера. Свидетель заявил, что Вердехо ударил жертву в лицо, после чего ей сделали инъекцию с наркотиками.
- Также свидетель сообщил, что присутствовал во время того, как Вердехо выбрасывал женщину с моста. После этого боксер произвел выстрел в воду из пистолета.
- Как сообщает The Washington Post, боксер связал Родригес руки и ноги проволокой, привязал к ее телу блок, после чего выбросил с моста.
- 2 мая Вердехо прибыл в полицию, где ему предъявлены подозрения в совершении трех преступлений: угон машины жертвы, а также убийство и похищение.
- Боксера решили оставить под арестом без права на залог.