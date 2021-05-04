Вердехо защищает адвокат, имеющий опыт дел со смертной казнью

Вердехо отказали в залоге во время первого судебного заседания федерального суда. Боксер останется в федеральном изоляторе в Пуэрто-Рико во время слушаний.

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В суде решили отказать Вердехо в залоге из-за того, что обвинения против него являются достаточно серьезными, учитывая характер преступлений.

По информации источника, во время первого судебного слушания боксера представлял адвокат, имеющий опыт дел со смертной казнью.

Такое наказание является максимальной мерой, если вина Вердехо в преступлениях будет доказана.

Что известно о деле Вердехо