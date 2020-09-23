Боксер Редкач, у которого был конфликт с Ломаченко, рассказал, чей Крым
Украинский боксер Иван Редкач, известный посвоему конфликту с Василием Ломаченко, высказал собственную позицию относительно аннексии Крыма. Боксер убежден: полуостров украинский, а Россия им лишь "временно пользуется".
Свое мнение относительно оккупации Крыма Иван Редкач высказал во время эфира в собственном инстаграме, сообщает Спорт24.
К слову "Ты что, бл*, попутался": Ломаченко в церкви в США напал на Редкача
Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время, но Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь,
– заявил боксер.
Он снова подчеркнул, что Крым – это Украина. В то же время для тех, кто считает полуостров "российским", боксер подчеркнул: это временно.
"Я там все свое детство провел, а россияне приезжали к нам на курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В аренду. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно", – резюмировал Иван Редкач.
Впоследствии он также запостил в истории цитирование своих слов украинскими СМИ. Боксер лаконично подписал: "Всему свое время".
Слова Ивана Редкача о Крыме / скриншот
Что известно о конфликте Редкача и Ломаченко:
- Все началось, когда Иван Редкач прокомментировал тренировку Лопеса, который готовится к бою против Ломаченко. Он считает, что еще несколько таких видео и украинец откажется от поединка. До этого Редкач часто критиковал Ломаченко.
- Впоследствии, как рассказал сам Иван Редкач, он встретил Василия Ломаченко в церкви в США. Боксер якобы поздравил своего коллегу, а тот его грубо, с матерными словами, оттолкнул двумя руками.
- К слову, Ломаченко, как и его друг Александр Усик известен своей неоднозначной позицией в отношении принадлежности Крыма. За это Редкач тоже раньше критиковал их обоих.