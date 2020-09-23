Украинский боксер Иван Редкач, известный посвоему конфликту с Василием Ломаченко, высказал собственную позицию относительно аннексии Крыма. Боксер убежден: полуостров украинский, а Россия им лишь "временно пользуется".

Свое мнение относительно оккупации Крыма Иван Редкач высказал во время эфира в собственном инстаграме, сообщает Спорт24.

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Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время, но Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь,

– заявил боксер.

Он снова подчеркнул, что Крым – это Украина. В то же время для тех, кто считает полуостров "российским", боксер подчеркнул: это временно.

"Я там все свое детство провел, а россияне приезжали к нам на курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В аренду. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно", – резюмировал Иван Редкач.

Впоследствии он также запостил в истории цитирование своих слов украинскими СМИ. Боксер лаконично подписал: "Всему свое время".

Слова Ивана Редкача о Крыме / скриншот

Что известно о конфликте Редкача и Ломаченко: