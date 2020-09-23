Український боксер Іван Редкач, відомий своїм конфліктом з Василем Ломаченком, висловив власну позицію щодо анексії Криму. Боксер переконаний: півострів український, а Росія ним лише "тимчасово користується".

Свою думку щодо окупації Криму Іван Редкач висловив під час ефіру у власному інстаграмі, повідомляє Спорт24.

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Крим ваш, ми вам дали покористуватися на короткий час, але Крим український. Радійте, поки він ваш, а потім буде наш. Ви його відбудуєте, міст побудуєте, а потім ми заберемо знову. Не хвилюйтеся,

– заявив боксер.

Він знову наголосив, що Крим – це Україна. Водночас для тих, хто вважає півострів "російським", боксер підкреслив: це тимчасово.

"Я там все своє дитинство провів, а росіяни приїжджали до нас на курорт. Ми вам дали покористуватися, не біда. В оренду. Як в Америці квартири й будинки беруть, так і ми вам дали тимчасово", – резюмував Іван Редкач.

Згодом він також запостив в історії цитування своїх слів українськими ЗМІ. Боксер лаконічно підписав: "всьому свій час".



Слова Івана Редкача про Крим / скриншот

Що відомо про конфлікт Редкача й Ломаченка: