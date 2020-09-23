Боксер Редкач, у якого був конфлікт з Ломаченком, розповів, чий Крим
Український боксер Іван Редкач, відомий своїм конфліктом з Василем Ломаченком, висловив власну позицію щодо анексії Криму. Боксер переконаний: півострів український, а Росія ним лише "тимчасово користується".
Свою думку щодо окупації Криму Іван Редкач висловив під час ефіру у власному інстаграмі, повідомляє Спорт24.
До слова "Ти що, бл*, поплутався": Ломаченко у церкві в США напав на Редкача
Крим ваш, ми вам дали покористуватися на короткий час, але Крим український. Радійте, поки він ваш, а потім буде наш. Ви його відбудуєте, міст побудуєте, а потім ми заберемо знову. Не хвилюйтеся,
– заявив боксер.
Він знову наголосив, що Крим – це Україна. Водночас для тих, хто вважає півострів "російським", боксер підкреслив: це тимчасово.
"Я там все своє дитинство провів, а росіяни приїжджали до нас на курорт. Ми вам дали покористуватися, не біда. В оренду. Як в Америці квартири й будинки беруть, так і ми вам дали тимчасово", – резюмував Іван Редкач.
Згодом він також запостив в історії цитування своїх слів українськими ЗМІ. Боксер лаконічно підписав: "всьому свій час".
Слова Івана Редкача про Крим / скриншот
Що відомо про конфлікт Редкача й Ломаченка:
- Все почалося, коли Іван Редкач прокоментував тренування Лопеса, який готується до бою проти Ломаченка. Він вважає, що ще декілька таких відео й українець відмовиться від поєдинку. До цього Редкач часто критикував Ломаченка.
- Згодом, як розповів сам Іван Редкач, він зустрів Василя Ломаченка в церкві в США. Боксер буцімто привітав свого колегу, а той його грубо, з матюками, відштовхнув двома руками.
- До слова, Ломаченко, як і його друг Олександр Усик відомий своєю неоднозначною позицією щодо приналежності Криму. За це Редкач теж раніше критикував їх обох.