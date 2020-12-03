Боксер, який завдав першої поразки Тайсону, хоче провести реванш із "Залізним Майком"
Колишній чемпіон світу Бастер Дуглас, який завдав першої поразки Майку Тайсону, заявив, що хоче вийти на ринг ще раз. Він готовий дозволити американцю взяти у нього реванш.
Якщо виставковий бій між боксерами буде організований, тоді "Залізний Майк" отримає можливість таки взяти реванш за поразку 30-річної давнини. Про це розповів Бастер Дуглас у інтерв'ю для USA TODAY Sports.
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Готовий провести реванш
"Безумовно, я був би радий цій можливості. Всі ті роки я бився лише заради грошей, і я все ще відчуваю себе досить непогано, ти завжди відчуваєш, що в тебе залишився ще один бій", – заявив Бастер.
У лютому 1990-го року у Токіо Дуглас провів бій з Тайсоном за титули WBA, WBC і IBF в суперважкій вазі. Букмекери віддавали тотальну перевагу Майку та зовсім не вірили у сили його суперника. Сам "Залізний Майк" зазначав, що майже не готувався до цього поєдинку.
Наприкінці 8-го раунду Тайсон провів правий аперкот в щелепу, відправивши Бастера у нокдаун. Здавалось, що ще трішки й суперник не зможе підійнятись, але інакше думав Дуглас. Він знайшов сили та продовжив бій. У 10 раунді Дуглас провів потужну комбінацію – лівий крос, правий крос і знову лівий крос. Така комбінація шокувала Майка, який впав на канвас.
Тайсон ледве піднявся, тримаючись однією рукою за настил і намагаючись іншою рукою спиратися за рефері. В цей час рефері дорахував до дев'яти і зупинив бій, бачачи, що Тайсон ледве стоїть на ногах. На момент зупинки бою рахунок суддів був нічийним.
Бастер завдав першої поразки Тайсону у його кар'єрі. А бій отримав статус "апсет року" за версією авторитетного журналу "The Ring".
Бастер Дуглас – Майк Тайсон відеоогляд бою
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