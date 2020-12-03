Колишній чемпіон світу Бастер Дуглас, який завдав першої поразки Майку Тайсону, заявив, що хоче вийти на ринг ще раз. Він готовий дозволити американцю взяти у нього реванш.

Якщо виставковий бій між боксерами буде організований, тоді "Залізний Майк" отримає можливість таки взяти реванш за поразку 30-річної давнини. Про це розповів Бастер Дуглас у інтерв'ю для USA TODAY Sports.

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Готовий провести реванш

"Безумовно, я був би радий цій можливості. Всі ті роки я бився лише заради грошей, і я все ще відчуваю себе досить непогано, ти завжди відчуваєш, що в тебе залишився ще один бій", – заявив Бастер.

На запитання, чому він раніше не провів реванш з Тайсоном він зізнався, що ніхто так і не захотів його організовувати. Домовленості залишились лише на рівні слів. Додамо, що у ніч з 28 на 29 листопада Тайсон провів свій перший виставковий бій з Роєм Джонсом-молодшим. Поєдинок завершився нічиєю, що призвело до скандалу. Майк не погодився з рішенням суддів, а головний конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати нічию. Тому це прийшлось зробити журналісту, який брав інтерв'ю після бою. Як відбувся їх перший бій: головне

У лютому 1990-го року у Токіо Дуглас провів бій з Тайсоном за титули WBA, WBC і IBF в суперважкій вазі. Букмекери віддавали тотальну перевагу Майку та зовсім не вірили у сили його суперника. Сам "Залізний Майк" зазначав, що майже не готувався до цього поєдинку.

Наприкінці 8-го раунду Тайсон провів правий аперкот в щелепу, відправивши Бастера у нокдаун. Здавалось, що ще трішки й суперник не зможе підійнятись, але інакше думав Дуглас. Він знайшов сили та продовжив бій. У 10 раунді Дуглас провів потужну комбінацію – лівий крос, правий крос і знову лівий крос. Така комбінація шокувала Майка, який впав на канвас.

Тайсон ледве піднявся, тримаючись однією рукою за настил і намагаючись іншою рукою спиратися за рефері. В цей час рефері дорахував до дев'яти і зупинив бій, бачачи, що Тайсон ледве стоїть на ногах. На момент зупинки бою рахунок суддів був нічийним.

Бастер завдав першої поразки Тайсону у його кар'єрі. А бій отримав статус "апсет року" за версією авторитетного журналу "The Ring".

Бастер Дуглас – Майк Тайсон відеоогляд бою