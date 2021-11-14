Боксер на 3-й секунде раунда грубым нокаутом "вырубил" чемпиона мира: эмоциональное видео

Один из самых невероятных апсетов года прошел в Британии. В главном событии вечера местный чемпион IBF в полулегком весе (до 57,2 кг) Кид Гэлэхэд (28-2, 17 KO) провел дебютную защиту против испанца Кико Мартинеса (43-10-2, 30 KO).

Новый чемпион мира

Начало боя было полностью за Гэлэхэдом. Фаворит уверенно переигрывал 35-летнего претендента, без проблем записав в свой актив стартовые 4 раунда. Чемпион был лучшим и в 5-й трехминутке, но незадолго до гонга пропустил правый хук. Очень тяжелый нокдаун, но вовремя раздался гонг.

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Восстановиться через минуту Гелехед не успел. Мартинес окончательно нокаутировал местного чемпиона первым ударом в 6 раунде.

Видео нокаута в бою Гэлэхэд – Мартинес