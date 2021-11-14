Новий чемпіон світу

Початок бою був повністю за Гелехедом. Фаворит впевнено перегравав 35-річного претендента, без проблем записавши у свій актив стартові 4 раунди. Чемпіон був кращим і в 5-й трихвилинці, але незадовго до гонгу пропустив правий хук. Дуже тяжкий нокдаун, але вчасно пролунав гонг.

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Відновитись за хвилину Гелехед не встиг. Мартінес остаточно нокаутував місцевого чемпіона першим ударом у 6-му раунді.

Відео нокауту в бою Гелехед – Мартінес