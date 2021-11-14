Чемпионский нокаут

Бой со стартового гонга складывался не в пользу чемпионки. Уже в первой трехминутке Харпер оказалась на канвасе. Можно было зафиксировать нокдаун, но местный рефери решил по-другому.

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Баумгарднер выиграла стартовые три раунда, а затем подловила чемпионку мощным правым контрхуком. Харпер удержалась на ногах, но находилась в состоянии грогги. Баумгарднер бросилась на добивание, но и рефери был наготове– вовремя вмешался, остановив бой.