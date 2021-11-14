Новый чемпион мира

Начало боя было полностью за Гэлэхэдом. Фаворит уверенно переигрывал 35-летнего претендента, без проблем записав в свой актив стартовые 4 раунда. Чемпион был лучшим и в 5-й трехминутке, но незадолго до гонга пропустил правый хук. Очень тяжелый нокдаун, но вовремя раздался гонг.

К теме Стоячий нокаут: поединок за два чемпионских пояса завершится сенсацией – видео

Восстановиться через минуту Гелехед не успел. Мартинес окончательно нокаутировал местного чемпиона первым ударом в 6 раунде.

Видео нокаута в бою Гэлэхэд – Мартинес