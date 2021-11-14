Чемпіонський нокаут

Бій зі стартового гонгу складався не на користь чемпіонки. Вже в першій трихвилинці Харпер опинилася на канвасі. Можна було зафіксувати нокдаун, але місцевий рефері вирішив інакше.

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Баумгарднер виграла стартові три раунди, а потім підловила чемпіонку потужним правим контрхуком. Харпер утрималася на ногах, але перебувала у стані грогги. Баумгарднер кинулася на добивання, але й рефері був напоготові – вчасно втрутився, зупинивши бій.