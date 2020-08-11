Ентоні Джошуа наступний бій проведе проти Кубрата Пулєва. Британець вирішив провести захист титулу IBF, де офіційним претендентом є болгарин Пулєв. Бій мав відбутися влітку 2020 року, однак офіційно перенесений через пандемію COVID-19.

Едді Хірн, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing, що організовує бій, розповів нові деталі організації шоу. Про це повідомляє vRINGe.

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Бій пройде на яхті?

За словами Едді Хірна, бій між Ентоні Джошуа та Кубратом Пулєвим може відбутися 5 або 12 грудня 2020 року.

Водночас Хірн не назвав місце бою. Він тільки підтвердив, що поєдинок може пройти на яхті.

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