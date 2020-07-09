Все больше шансов, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом произойдет. Украинский чемпион официально начал подготовку к одному из самых ожидаемых поединков 2020 года.

Ломаченко начал тренировочный лагерь

Василий начинал тренировочный лагерь, готовясь к бою на 30 мая. Но бой перенесли, потому Ломаченко прервал подготовку и поддерживал форму. Теперь же официально стартовал второй тренировочный лагерь Ломаченко, информирует Boxing News 24.

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Журналист ESPN Марк Кригель, ссылаясь на менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, рассказал, что Василий уже приступил к тренировкам.

Исходя из слов менеджера Ломаченко Эгиса Климаса, вчера Василий официально начал тренировочный лагерь,

– сказал Марк Кригель.

Когда состоится бой

Поединок, в котором Ломаченко выставит на кон титулы WBC, WBA, WBO, а Лопес – пояс IBF, состоится осенью.

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WBC официально сообщала, что боксеры встретятся в сентябре.

Но промоутер Top Rank Боб Арум, который организует бой, сообщил, что Ломаченко и Лопес встретятся 3 октября.

Где состоится поединок – не сообщается.