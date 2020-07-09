Все більше шансів, що бій між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом відбудеться. Український чемпіон офіційно розпочав підготовку до одного з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року.

Ломаченко почав тренувальний табір

Василь розпочинав тренувальний табір, готуючись до бою на 30 травня. Але бій перенесли, тому Ломаченко перервав підготовку і підтримував форму. Тепер же офіційно стартував другий тренувальний табір Ломаченка, інформує Boxing News 24.

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Журналіст ESPN Марк Кригель, посилаючись на менеджера українського боксера Егіс Клімас, розповів, що Василь уже приступив до тренувань.

Виходячи зі слів менеджера Ломаченка Егіса Клімаса, вчора Василь офіційно почав тренувальний табір,

– сказав Марк Кригель.

Коли відбудеться бій

Поєдинок, у якому Ломаченко виставить на кін титули WBC, WBA, WBO, а Лопес – пояс IBF, відбудеться восени.

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WBC офіційно повідомляла, що боксери зустрінуться у вересні.

Але промоутер Top Rank Боб Арум, який організовує бій, повідомив, що Ломаченко і Лопес зустрінуться 3 жовтня.

Де відбудеться поєдинок – не повідомляється.