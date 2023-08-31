Ассоциация пляжного футбола Украины на официальном сайте объяснила свое решение снять команду с розыгрыша Европейской лиги-2023. Причиной бойкота стал допуск к турниру сборной Беларуси, которая будет выступать под своим флагом.

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Позорный допуск страны-террориста

Международная организация пляжного футбола решила пренебречь участием Беларуси в военной агрессии против Украины. Это сделало невозможным участие "сине-желтых" в Евролиге-2023.

"К сожалению, нынешний чемпионат Европы по бичсоккеру пройдет без участия мужской сборной Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать все от нас зависящее, чтобы украинская национальная команда смогла представить нашу страну на этом турнире. Но есть Приказ Министерства молодежи и спорта Украины №4435 от 26 июля 2023 года, запрещающий участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие российскую федерацию и республику Беларусь.

Поскольку в финальной части Евролиги по пляжному футболу 2023 примет участие команда белоруссии, мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования. Спасибо всем болельщикам за понимание", – говорится в официальном заявлении украинской ассоциации.

Напомним, что Минмолодежьспорта своим приказом запретило делегировать сборные на турниры с участием России и Беларуси, если агрессоры будут представлены не в нейтральном статусе.

Отметим, что мужская сборная Украины по пляжному футболу в 2016 году стала чемпионом Евролиги. В 2015 году "сине-желтые" завоевали "серебро" элитного турнира, а в 2004 и 2020 завершали соревнования с бронзовыми медалями.

Важно! Из-за отказа Украины в розыгрыше Евролиги-2023 примут участие 15 сборных. Турнир пройдет в Италии с 19 по 24 сентября.

Ранее мы сообщали, что Украина впервые за последние 10 лет попала на чемпионат мира по пляжному футболу. Пока неизвестно, сыграет ли наша команда на Мундиале в Дубае, ведь на турнир отобралась сборная Беларуси.