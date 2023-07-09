Украина – Молдова 5:2

Сборная Украины по пляжному футболу успешно выступила в европейской квалификации на чемпионат мира-2024. Наша команда уверенно выиграла в группе, пишет 24 канал.

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Наша команда выиграла все три встречи против Испании, Польши и Литвы. Это позволило выйти в четвертьфинал евроквалификации, победители которой выходят на чемпионат мира.

Соперником Украины на финальной стадии стала Молдова. Игра оказалась непростой, несмотря на относительно уверенный счет. Молдаване быстро сравняли счет после гола Зборовского и не проиграли в первой трети игры.

Второй период также завершился вничью (2:2). А уже в последнем периоде подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука дожали Молдову, забив трижды.

Как итог, "сине-желтые" одолели соседей со счетом 5:2 и в четвертый раз вышли на ЧМ-2024. Последний раз наша команда присутствовала на Мундиале в 2013 году.

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Сам чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в Дубае (ОАЭ). Участие в соревновании примут 16 сборных, которые будут разбиты на 4 группы по четыре команды. Участниками ЧМ-2024 станут: