Украина – Молдова 5:2
Сборная Украины по пляжному футболу успешно выступила в европейской квалификации на чемпионат мира-2024. Наша команда уверенно выиграла в группе, пишет 24 канал.
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Наша команда выиграла все три встречи против Испании, Польши и Литвы. Это позволило выйти в четвертьфинал евроквалификации, победители которой выходят на чемпионат мира.
Соперником Украины на финальной стадии стала Молдова. Игра оказалась непростой, несмотря на относительно уверенный счет. Молдаване быстро сравняли счет после гола Зборовского и не проиграли в первой трети игры.
Второй период также завершился вничью (2:2). А уже в последнем периоде подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука дожали Молдову, забив трижды.
Как итог, "сине-желтые" одолели соседей со счетом 5:2 и в четвертый раз вышли на ЧМ-2024. Последний раз наша команда присутствовала на Мундиале в 2013 году.
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Сам чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в Дубае (ОАЭ). Участие в соревновании примут 16 сборных, которые будут разбиты на 4 группы по четыре команды. Участниками ЧМ-2024 станут:
- ОАЭ
- Украина
- Португалия
- Италия
- Беларусь
- Аргентина
- Бразилия
- Колумбия
- США
- Мексика
- Египет
- Сенегал
- Япония
- Иран
- Оман
- представитель Океании