Асоціація пляжного футболу України на офіційному сайті пояснила своє рішення зняти команду з розіграшу Європейської ліги-2023. Причиною бойкоту став допуск до турніру збірної Білорусі, яка змагатиметься під своїм прапором.

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Ганебний допуск країни-терориста

Міжнародна організація пляжного футболу вирішила знехтувати участю Білорусі у військовій агресії проти України. Це зробило неможливим участь "синьо-жовтих" в Євролізі-2023.

"На жаль, цьогорічний чемпіонат Європи з бічсоккеру пройде без участі чоловічої збірної України. Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб українська національна команда змогла представити нашу країну на цьому турнірі. Але є Наказ Міністерства молоді та спорту України №4435 від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють російську федерацію та республіку білорусь.

Через те, що у фінальній частині Євроліги з пляжного футболу 2023 візьме участь команда білорусі, ми повинні виконувати вимоги наказу Мінспорту та пропустити ці змагання. Дякуємо всім вболівальникам за розуміння", – йдеться в офіційній заяві української асоціації.

Нагадаємо, що Мінмолодьспорту своїм наказом заборонило делегувати збірні на турніри за участю Росії та Білорусі, якщо агресори будуть представлені не в нейтральному статусі.

Зазначимо, що чоловіча збірна України з пляжного футболу у 2016 році ставала чемпіоном Євроліги. У 2015 році "синьо-жовті" здобули "срібло" елітного турніру, а у 2004 та 2020 завершували змагання з бронзовими медалями.

Важливо! Через відмову України в розіграші Євроліги-2023 візьмуть участь 15 збірних. Турнір відбудеться в Італії з 19 по 24 вересня.

Раніше ми повідомляли, що Україна вперше за останні 10 років потрапила на чемпіонат світу з пляжного футболу. Наразі невідомо, чи зіграє наша команда на Мундіалі в Дубаї, адже на турнір відібралася збірна Білорусі.