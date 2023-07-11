Промоутер Усика назвал новую дату потенциального боя за абсолютного чемпиона против Фьюри
Источник:No Smoke Sport
Александр Красюк заинтриговал новыми подробностями по поводу боя Александра Усика против Тайсона Фьюри. Он назвал возможную дату поединка, которая уже достаточно близка.
Промоутер Александр Красюк снова подогрел интерес к бою за абсолютного чемпиона. Соперники могут выйти в ринг уже зимой.
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В конце января может состояться "Бой века"
Поединок чемпиона WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) может состояться 27 января. Есть вероятность, что в рамках этого вечера бокса проведут бой и Джошуа с Уайлдером.
Ранее саудовцы планировали организовать мероприятие 26 декабря. Но такая дата не оказалась оптимальной, ведь это следующий день после Рождества, вторник, а также день рейтинговых матчей NCAA в США.
Теперь ждем, что еще будет мешать "Жадному пузу" выйти в ринг, но, если он все же решится, то это будет эпически.
Предыстория боя Усика против Фьюри
- Напомним, что "Бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться на "Уэмбли" в апреле 2023 года. Однако из-за непомерных финансовых амбиций британца (или его панического страха) поединок был отменен.
- Ожидалось, что соперники встретятся в Саудовской Аравии. Украинец даже подписал контракт с компанией, которая собирается организовать супертурнир четырех топ-боксеров. Но британец не смог себя пересилить и согласиться на бой, поэтому теперь потенциальной датой является 27 января 2024 года.
- 26 августа Александр Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве.
- Фьюри до сих пор не определился со следующим соперником. Все его анонсы не подтвердились официально.