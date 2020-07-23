Британский боксер Дерек Чисора продолжает смотреть в сторону других единоборств. Несмотря на поединок с Александром Усиком он не против положить нескольких соперников на канвас.

О намерениях британца сообщает Sky Sports. Сейчас для Дерека приоритетом является бой с украинцем Усиком, но даты поединка все еще нет, и спортсмен не исключает боя в ММА.

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Дебютирует в ММА?

По его словам, он готов драться с лучшими бойцами в MMA. Много представителей MMA переходят в бокс, чтобы попробовать там свои силы.

Я бы хотел стать тем, кто из бокса пришел в ММА и вырубил нескольких мощных ребят,

– заявил Чисора.

Президент Bellator Скотт Кокер сказал, что будет рад видеть Чисору в клетке, но отмечает, что тот нацелен на бокс.

Добавим, что Чисора уже вышел в октагон, но лишь для того, чтобы потренироваться.

Усик – Чисора: главное