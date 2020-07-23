Британський боксер Дерек Чісора продовжує дивитись у сторону інших єдиноборств. Попри поєдинок з Олександром Усиком він не проти покласти декількох суперників на канвас.

Наміри британця повідомляє Sky Sports. Зараз для Дерека пріоритетом є бій з українцем Усиком, але дати поєдинку все ще немає і спортсмен не виключає бою в ММА.

Читайте також: Чісора розповів, коли відбудеться бій з Усиком

Дебютує в ММА?

За його словами, він готовий битися з найкращими бійцями в MMA. Багато представників MMA переходять в бокс, щоб спробувати там свої сили.

Я б хотів стати тим, хто з боксу прийшов в ММА і вирубав кількох потужних хлопців,

– заявив Чісора.

Президент Bellator Скотт Коукер сказав, що буде радий бачити Чісору в клітці, але зазначає, що той націлений на бокс.

Додамо, що Чісора вже вийшов в октагон, але лише для того, щоб потренуватись.

Усик – Чісора: головне