Бій з Усиком не перешкода: Чісора хоче дебютувати в ММА та вирубати декількох бійців
Британський боксер Дерек Чісора продовжує дивитись у сторону інших єдиноборств. Попри поєдинок з Олександром Усиком він не проти покласти декількох суперників на канвас.
Наміри британця повідомляє Sky Sports. Зараз для Дерека пріоритетом є бій з українцем Усиком, але дати поєдинку все ще немає і спортсмен не виключає бою в ММА.
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Дебютує в ММА?
За його словами, він готовий битися з найкращими бійцями в MMA. Багато представників MMA переходять в бокс, щоб спробувати там свої сили.
Я б хотів стати тим, хто з боксу прийшов в ММА і вирубав кількох потужних хлопців,
– заявив Чісора.
Президент Bellator Скотт Коукер сказав, що буде радий бачити Чісору в клітці, але зазначає, що той націлений на бокс.
Додамо, що Чісора вже вийшов в октагон, але лише для того, щоб потренуватись.
Усик – Чісора: головне
- Бій боксерів мав пройти 23 травня у Лондоні на арені O2, але поєдинок перенесли через карантин.
- Наразі обидва боксери продовжують підтримувати форму.
- За попередньою інформацією, Усик та Чісора поб'ються у жовтні 2020 року.