Британский боксер Джо Джойс может стать следующим соперником непобедимого Александра Усика. Украинец выразил желание провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако бою в Украине может помешать карантин.

Идея провести бой с Джойсом в Киеве принадлежит Усику

Александр Красюк, менеджер Усика, рассказал детали следующего боя 34-летнего украинца. Пока Усик официально остается без соперника.

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Красюк в очередной раз напомнил, что соперником Усика может стать чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Это произойдет, если Джошуа и Тайсон Фьюри не согласуют дату и место своего поединка.

Если же Джошуа и Фьюри таки выйдут в ринг, то Усик, скорее всего, встретится с Джойсом. Красюк рассказал, что именно Усик решил провести бой с Джойсом в Киеве.

Идея провести бой с Джойсом в Киеве принадлежит Усику. У него есть желание подраться на НСК "Олимпийский". Просто желание, а не экономическая целесообразность,

– сказал Красюк.

Если карантин продлят – нет целесообразности делать бой на НСК

Промоутер рассказал, что желание Усика можно реализовать, однако для этого должны сложиться некоторые обстоятельства.

"Чтобы провести бой Усик – Джойс на НСК "Олимпийский", нужно, во-первых, договориться об этом поединке. Если мы не договоримся, в чем я больше уверен, чем в обратном, то нужно выиграть торги.

Выиграв торги, мы станем обладателями права на организацию этого поединка. В таком случае у нас будет право выбирать место, дату и страну. Тогда мы сможем организовать поединок, где захотим", – рассказал Красюк.

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Вместе с тем, промоутер считает, что бой невыгодно организовывать в Киеве, если болельщики не смогут заполнить НСК "Олимпийский".

Если экономически целесообразно будет организовать поединок на НСК, то, конечно же, лучше сделать это там. Но если будет продление карантинных ограничений, и зрителей либо вообще не будут допускать, либо допустят лишь 10%, то нет никакой целесообразности,

– сказал Красюк.

На кону вероятного поединка Усик – Джойс может быть титул временного чемпиона мира по версии WBO.



Усик – Джойс / Инфографіка Спорт 24​​