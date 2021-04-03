Британський боксер Джо Джойс може стати наступним суперником непереможного Олександра Усика. Українець висловив бажання провести бій у Києві на НСК "Олімпійський". Однак бою в Україні може завадити карантин.

Ідея провести бій з Джойсом у Києві належить Усику

Олександр Красюк, менеджер Усика, розповів деталі наступного бою 34-річного українця. Поки Усик офіційно залишається без суперника.

До теми Продовжуємо обговорювати з Хірном можливість проведення бою Усика в Києві, – Красюк

Красюк вкотре нагадав, що суперником Усика може стати чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Це станеться, якщо Джошуа і Тайсон Ф'юрі не узгодять дату й місце свого поєдинку.

Якщо ж Джошуа та Ф'юрі таки вийдуть у ринг, то Усик, швидше за все, зустрінеться з Джойсом. Красюк розповів, що саме Усик вирішив провести бій з Джойсом у Києві.

Ідея провести бій з Джойсом у Києві належить Усику. У нього є бажання побитися на НСК "Олімпійський". Просто бажання, а не економічна доцільність,

– сказав Красюк.

Якщо карантин продовжать – немає доцільності робити бій на НСК

Промоутер розповів, що бажання Усика можна реалізувати, однак для цього повинні скластися деякі обставини.

"Щоб провести бій Усик – Джойс на НСК "Олімпійський", потрібно, по-перше, домовитися про цей поєдинок. Якщо ми не домовимося, в чому я більше впевнений, ніж у зворотному, то потрібно виграти торги.

Вигравши торги, ми станемо володарями права на організацію цього поєдинку. У такому випадку у нас буде право вибирати місце, дату і країну. Тоді ми зможемо організувати поєдинок, де захочемо", – розповів Красюк.

До слова Усик і Чісора можуть провести ще один бій: цього разу за титул

Разом з тим, промоутер вважає, що бій невигідно організовувати в Києві, якщо вболівальники не зможуть заповнити НСК "Олімпійський".

Якщо економічно доцільно буде організувати поєдинок на НСК, то, звичайно ж, краще зробити це там. Але якщо буде продовження карантинних обмежень, і глядачів або взагалі не будуть допускати, або допустять лише 10%, то немає ніякої доцільності,

– сказав Красюк.

На кону ймовірного поєдинку Усик – Джойс може бути титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​​