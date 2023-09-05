Ожидайте хороших новостей: саудовский промоутер встретился с Усиком и Фьюри
Источник:Инстаграмм Александра Усика
Долгожданный бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком постепенно приобретает реальные черты. Саудовские шейхи всерьез принялись за организацию мегафайта.
Руководитель Главного управления по делам развлечений Королевства Саудовская Аравия Турки Алалших побывал в Великобритании, где встретился с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Фотографии с королями хевивейта саудит опубликовал в своем Intagram, отметив в публикации боксеров.
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Интрига от саудитов
Именно этот промоутер занимается организацией боя Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Так что вполне вероятно, что саудитам удастся удовлетворить финансовые аппетиты "Жадного пуза" на бой с Усиком.
Более того, Турки Алалших анонсировал интересные новости с украинским чемпионом.
Он хочет сразиться со мной, я должен ответить "да"? Вскоре с чемпионом нас ждут отличные события,
– подписал фото саудовский промоутер.
Турки Алалших и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Также саудит хорошо провел время с "Цыганским королем", с которым встретился за несколько дней до Усика.
Тайсон Фьюри из Турки Алалших / instagram.com/turkialalshik
Усик и Фьюри в ожидании большого боя
- Напомним, что Александр Усик уверенно победил Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO и IBF.
- Среди вероятных соперников украинца называют Тайсона Фьюри и хорвата Филиппа Хрговича – претендента на бой по линии IBF.
- Однако украинский чемпион и его промоутер Александр Красюк надеются организовать бой с "Цыганским королем", который с легкой руки Усика стал "Жадным пузом".
- Тем временем Тайсон Фьюри готовится к бою с нокаутером из ММА Фрэнсисом Нганну. Их сражение запланировано на 28 октября, а состоится в Саудовской Аравии.
- Надеемся, что саудиты уговорят капризного британца и на бой с Усиком.