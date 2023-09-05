Ожидайте хороших новостей: саудовский промоутер встретился с Усиком и Фьюри

Долгожданный бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком постепенно приобретает реальные черты. Саудовские шейхи всерьез принялись за организацию мегафайта.

Руководитель Главного управления по делам развлечений Королевства Саудовская Аравия Турки Алалших побывал в Великобритании, где встретился с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Фотографии с королями хевивейта саудит опубликовал в своем Intagram, отметив в публикации боксеров.

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Интрига от саудитов

Именно этот промоутер занимается организацией боя Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Так что вполне вероятно, что саудитам удастся удовлетворить финансовые аппетиты "Жадного пуза" на бой с Усиком.

Более того, Турки Алалших анонсировал интересные новости с украинским чемпионом.

Он хочет сразиться со мной, я должен ответить "да"? Вскоре с чемпионом нас ждут отличные события,

– подписал фото саудовский промоутер.

Турки Алалших и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Также саудит хорошо провел время с "Цыганским королем", с которым встретился за несколько дней до Усика.

Тайсон Фьюри из Турки Алалших / instagram.com/turkialalshik

Усик и Фьюри в ожидании большого боя