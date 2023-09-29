Респект Тайсону за мужество: Красюк отреагировал на подписание контракта на бой Усика с Фьюри

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал инсайд мегафайта за звание абсолютного чемпиона мира. "Жадное пузо" все же согласился на бой с Усиком.

Словно гром среди ясного неба появилась новость о подписании контракта на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Долгожданный поединок за абсолют, наконец, стал реальностью.

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Красюк: Я не могу поверить

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк отреагировал на инсайд Майка Коппинджера. Промоутер Усика не верил своему счастью и все же подтвердил подписание контракта.

Слова Красюка опубликовал известный журналист Майкл Бенсон.

Я не могу поверить, что это происходит, но это так. Респект Тайсону за его мужество,

– сказал Красюк.

Так что саудовским шейхам удалось предложить "Цыганскому королю" такой контракт, от которого он не смог отказаться.

Где и когда будет бой Усик – Фьюри

По данным инсайдера, бой за абсолют может состояться 23 декабря этого года или в январе следующего. Место проведения – Саудовская Аравия.

Напомним, что в сентябре промоутер Турки Алалших встретился в Лондоне с Усиком и Фьюри. Тогда саудит анонсировал хорошие новости.

Факты переговоров также подтверждали Красюк и промоутеры Фьюри – Арум и Уоррен.

Кроме того, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что не будет препятствовать организации поединка за абсолют.

Так что все пазлы сошлись и "Бой века", наконец-то, состоится.