Словно гром среди ясного неба появилась новость о подписании контракта на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Долгожданный поединок за абсолют, наконец, стал реальностью.
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Красюк: Я не могу поверить
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк отреагировал на инсайд Майка Коппинджера. Промоутер Усика не верил своему счастью и все же подтвердил подписание контракта.
Слова Красюка опубликовал известный журналист Майкл Бенсон.
Я не могу поверить, что это происходит, но это так. Респект Тайсону за его мужество,
– сказал Красюк.
Так что саудовским шейхам удалось предложить "Цыганскому королю" такой контракт, от которого он не смог отказаться.
Где и когда будет бой Усик – Фьюри
- По данным инсайдера, бой за абсолют может состояться 23 декабря этого года или в январе следующего. Место проведения – Саудовская Аравия.
- Напомним, что в сентябре промоутер Турки Алалших встретился в Лондоне с Усиком и Фьюри. Тогда саудит анонсировал хорошие новости.
- Факты переговоров также подтверждали Красюк и промоутеры Фьюри – Арум и Уоррен.
- Кроме того, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что не будет препятствовать организации поединка за абсолют.
- Так что все пазлы сошлись и "Бой века", наконец-то, состоится.