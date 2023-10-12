Гуляка Фьюри проснется в январе: промоутер попытался спрогнозировать дату боя с Усиком

Калле Зауэрленд, промоутер обязательного претендента на титул IBF Филиппа Хрговича, рассказал, когда стоит ожидать боя с Александром Усиком. Из-за вредных привычек "Жадного пуза" поединок придется немного подождать.

Инсайдеры прогнозировали, что бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться уже 23 декабря этого года. С этим категорически не согласен промоутер Калле Зауэрленд.

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Где будет Фьюри на Рождество

По мнению боксерского менеджера, "Цыганский король" не успеет подготовиться к бою в декабре. Новогодние праздники, а также привычка Фьюри громко отмечать свои победы, не позволят ему выйти в ринг через два месяца после поединка с Нганну.

Бой не состоится 23 декабря. Вы думаете, что он подерется с Нганну, заработает безумную кучу денег и после этого не будет праздновать несколько недель? Это то, что Тайсон делает. Да еще и Рождество. Понимаете, Фьюри классно проведет время в семейном кругу, индейка… Он проснется уже в январе, набрав несколько килограммов. Плюс он всегда проводит обширный тренировочный лагерь. Этот бой состоится когда-то в следующем году,

– рассказал Зауэрленд.

Ранее Эдди Хирна рассказал, какой фантастический гонорар получит "Жадное пузо" за поединок против Нганну. Поэтому вполне вероятно, что Фьюри будут долго искать на пляжах Майами, чтобы напомнить о бое с Усиком.