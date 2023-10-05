Один из самых храбрых героев в истории Украины: президент WBC отдал должное мужеству Усика

Топ-звезды хевивейта Тайсон Фьюри и Александр Усик впервые за последние 24 года проведут бой за абсолют. Такое неординарное событие в мире бокса прокомментировал президент WBC Маурисио Сулейман.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман всегда был поклонником проведения поединка за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Кроме того, спортивный функционер является большим другом Украины.

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Сулейман: Усик борется в ринге, как солдат на поле боя

В интервью Luckypunch Маурисио Сулейман отдал должное мужеству Усика, вернувшегося в начале военного вторжения в Украину.

"Александра запомнят как одного из самых храбрых героев в истории Украины. Когда началась большая война, он был за границей, но вернулся домой и взял в руки оружие. Затем он провел две большие битвы в ринге, подарив своим соотечественникам очень много гордости, счастья. и мотивации сражаться с врагом.

Усик борется в ринге так же, как каждый ваш солдат на поле боя. Он очень дорогой друг WBC и мой лично. WBC твердо поддерживает мир и Украину, а Усик стал национальным героем Родины на весь мир", – рассказал Сулейман.

Самый зрелищный бой за всю историю бокса

Также Сулейман отметил уникальность поединка за абсолют и сравнил его с величайшими боями в истории бокса.

"Для WBC бой Фьюри – Усик особенный, ведь мы полностью поддерживаем организацию дуэли за статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте, и делали это все предыдущие годы. Мы были гибкими и позаботились о том, чтобы ничего не помешало в организации поединка.

Это сражение точно запомнится нам всем на многие годы. Мы будем говорить о нем как о "Триллере в Маниле" или "Рубке в Джунглях". Это будет самый зрелищный бой за всю историю бокса. Победитель этого поединка будет на вершине мира бокса", – сообщил президент WBC.