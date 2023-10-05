Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман завжди був прихильником проведення поєдинку за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Крім того, спортивний функціонер є великим другом України.

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Сулейман: Усик бореться у ринзі, як солдат на полі бою

В інтерв'ю Luckypunch Маурісіо Сулейман віддав належне мужності Усика, який на початку військового вторгнення повернувся в Україну.

"Олександра запам'ятають як одного з найхоробріших героїв в історії України. Коли почалася велика війна, він був за кордоном, але повернувся додому і взяв в руки зброю. Потім він провів дві великі битви в рингу, подарувавши своїм співвітчизникам дуже багато гордості, щастя і мотивації боротися з ворогом.

Усик бореться у ринзі так само як кожен ваш солдат на полі бою. Він є дуже дорогим другом WBC і моїм особисто. WBC твердо підтримує мир та Україну, а Усик став національним героєм Батьківщини на увесь світ", – розповів Сулейман.

Найвидовищніший бій за всю історію боксу

Також Сулейман відзначив унікальність поєдинку за абсолют та порівняв його з найбільшими боями в історії боксу.

"Для WBC бій Ф’юрі – Усик є особливим, адже ми повністю підтримуємо організацію дуелі за статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті, і робили це всі попередні роки. Ми були гнучкими та подбали про те аби нічого не завадило в організації поєдинку.

Цей бій точно запам’ятається нам усім на багато років. Ми будемо говорити про нього як про "Трилер у Манілі" або "Рубку в Джунглях". Це буде найвидовищніший бій за всю історію боксу. Переможець цього поєдинку буде на вершині світу боксу", – повідомив президент WBC.