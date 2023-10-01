Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій за абсолют. За інформацією інсайдерів, зустріч топ-зірок боксу може відбутися 23 грудня цього року.

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Нганну про щось здогадується

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну, який володіє одним з найпотужніших ударів в ММА, сумнівається, що Тайсон Ф'юрі встигне відновитися до 23 грудня. Очевидно, франко-камерунський боєць розраховує добряче поколотити свого балакучого опонента.

Про це зірка ММА повідомив у своєму Твіттері.

Я не знаю, якою є мінімальна медична дискваліфікація в боксі, але я дійсно не розумію, як Тайсон зможе битися в грудні, після того, що відбудеться 28-го жовтня,

– написав Нганну.

Зазначимо, що бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді. Після поєдинку буде оголошена офіційна дата поєдинку Усик – Ф'юрі. Також повідомлялося, що бій за абсолют може відбутися в січні 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що апеляція Даніеля Дюбуа на результат бою з Олександром Усиком, не вплине на поєдинок з Ф'юрі. Френк Воррен, який є промоутером "Циганського короля" та Дюбуа, сподівається організувати реванш "Динаміту".