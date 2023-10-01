"Жадное пузо" подстраховался: Хирн рассказал подробности контракта на бой Усик - Фьюри

Промоутер Эдди Хирн поднял завесу таинственного контракта на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Супербой за абсолют будет иметь продолжение.

Саудовским шейхам удалось уговорить Тайсона Фьюри на бой с Александром Усиком, предложив британцу гонорар, от которого он не смог отказаться. Победитель фантастического поединка станет абсолютным чемпионом, а неудачник потеряет все пояса.

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Однако в контракте на поединок есть прописанный пункт о реванше. А это значит, у боксера, который проигрыл первый бой, будет возможность отыграться. Об этом рассказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.

Я слышал, что есть положение о двустороннем реванше независимо от того, что состоится в первом поединке,

– заявил Хирн.

Отметим, что финансовая сторона контракта тоже остается неизвестной. Организаторы подписали индивидуальные контракты с каждым участником боя. Поэтому спора за распределение гонорара не будет.