"Жадное пузо" подстраховался: Хирн рассказал подробности контракта на бой Усик - Фьюри
Источник:iFL TV
Промоутер Эдди Хирн поднял завесу таинственного контракта на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Супербой за абсолют будет иметь продолжение.
Саудовским шейхам удалось уговорить Тайсона Фьюри на бой с Александром Усиком, предложив британцу гонорар, от которого он не смог отказаться. Победитель фантастического поединка станет абсолютным чемпионом, а неудачник потеряет все пояса.
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Однако в контракте на поединок есть прописанный пункт о реванше. А это значит, у боксера, который проигрыл первый бой, будет возможность отыграться. Об этом рассказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.
Я слышал, что есть положение о двустороннем реванше независимо от того, что состоится в первом поединке,
– заявил Хирн.
Отметим, что финансовая сторона контракта тоже остается неизвестной. Организаторы подписали индивидуальные контракты с каждым участником боя. Поэтому спора за распределение гонорара не будет.
- Как сообщил Фрэнк Уоррен, официальное объявление поединка состоится сразу после боя Фьюри – Нганну, который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.
- По информации инсайдеров, бой за абсолют может состояться уже 23 декабря этого года или в январе следующего. Однако Нганну сомневается, что Фьюри сможет провести бой в декабре.