Саудівським шейхам вдалося вмовити Тайсона Ф'юрі на бій з Олександром Усиком, запропонувавши британцю гонорар, від якого він не зміг відмовитися. Переможець фантастичного двобою стане абсолютним чемпіоном, а невдаха втратить всі пояси.
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Проте в контракті на поєдинок є прописаний пункт про реванш. А отже боксер, який програє перший бій, матиме можливість відігратися. Про це розповів промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн.
Я чув, що є положення про двосторонній реванш незалежно від того, що відбудеться в першому поєдинку,
– заявив Хірн.
Зазначимо, що фінансова сторона контракту теж залишається невідомою. Організатори підписали індивідуальні контракти з кожним учасником бою. А тому суперечки за розподіл гонорару не буде.
- Як повідомив Френк Воррен, офіційне оголошення поєдинку відбудеться одразу після бою Ф'юрі – Нганну, який пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії.
- За інформацією інсайдерів, бій за абсолют може відбутися вже 23 грудня цього року, або в січні наступного. Проте Нганну сумнівається, що Ф'юрі зможе провести бій в грудні.