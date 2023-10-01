Саудівським шейхам вдалося вмовити Тайсона Ф'юрі на бій з Олександром Усиком, запропонувавши британцю гонорар, від якого він не зміг відмовитися. Переможець фантастичного двобою стане абсолютним чемпіоном, а невдаха втратить всі пояси.

До теми Ф'юрі не встигне відновитися до бою з Усиком: зірковий нокаутер готує сюрприз британцю

Дві серії мегафайту

Проте в контракті на поєдинок є прописаний пункт про реванш. А отже боксер, який програє перший бій, матиме можливість відігратися. Про це розповів промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн.

Я чув, що є положення про двосторонній реванш незалежно від того, що відбудеться в першому поєдинку,

– заявив Хірн.

Зазначимо, що фінансова сторона контракту теж залишається невідомою. Організатори підписали індивідуальні контракти з кожним учасником бою. А тому суперечки за розподіл гонорару не буде.