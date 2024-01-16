В компании великанов: Усик показал спарринг-партнеров, с которыми готовится к бою за абсолют

Уже через месяц состоится бой за статус абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелой весовой категории. За него будут сражаться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Все боксерское сообщество обсуждает это сражение и делает свои прогнозы. Сами участники эпохального поединка настойчиво готовятся в тренировочном лагере в условиях почти полной секретности.

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Все спарринг-партнеры Усика больше его

Лишь иногда они делятся фото или видео, которые дают понять, в каком состоянии боксеры и чем занимаются. Накануне Александр Усик опубликовал видео, где он сидит в бочке со льдом, а температура воды в ней всего +5 градусов.

Теперь же чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в сверхтяжелом весе показал боксеров, которые задействованны в его тренировочном лагере и помогают готовиться к поединку с Тайсоном Фьюри.

Как и анонсировал один из представителей команды украинца, все они очень габаритны и похожи на "Цыганского короля".



Усик со своими спарринг-партнерами / фото с сайта Ready to fight

Отметим, что Тайсон Фьюри тоже не отдыхает. Британцу помогает готовиться к бою 18-летний Мозес Итаума, уже одержавший 7 побед на профессиональном уровне, а также Джей Опетая – его называют "австралийским Усиком".

. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. Победитель станет первым абсолютом в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.